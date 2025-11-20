Культурные учреждения Можайского округа начали украшать к Новому году

Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа

Прилегающая территория Можайского культурно-досугового центра превращается в настоящую новогоднюю сказку. На площади устанавливают красавицу-елку, которая вскоре загорится сотнями огней.

Ее будут окружать пушистые декоративные ели, уютные праздничные домики и, конечно же, световые инсталляции — величественные северные олени. Эта территория — сердце праздничных событий округа.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

А в самом культурно-досуговом центре уже скоро начнутся долгожданные новогодние представления для детей и предпраздничные концерты для всей семьи.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

«В настоящее время во всех учреждениях культуры Можайского округа ведутся работы по праздничному оформлению к предстоящим новогодним и рождественским праздникам. Главная задача — создать для наших жителей атмосферу праздника и волшебства», — подчеркнула заместитель начальника управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа Жанна Василенкова.

