Выходные в Химках обещают быть насыщенными культурными и спортивными событиями. В городском округе подготовили разнообразные мероприятия, приуроченные ко Дню матери.

Гостям парков предложат праздничную программу, а также спортивные игры и мастер-классы. На спортивных объектах округа планируют провести соревнования по футболу, баскетболу и спортивной борьбе. Кроме того, дома культуры организуют литературно-музыкальные вечера, концерты и другие активности.

В парке Толстого состоится программа «Для милых дам» и танцевальная программа «Танцы в парке». Любители активного образа жизни смогут принять участие в спортивных мероприятиях, таких как «Тропа здоровья», «Папа, мама, я — спортивная семья» и «Прикоснись к спорту».

В парке Величко проведут анимационную программу и семейные подвижные игры. Все желающие смогут попробовать себя в театральном искусстве, посетив мастер-класс по актерскому мастерству.

Для юных посетителей парка «Подрезково» организуют викторину и мастер-класс «Сделано в парке». В парке «Дубки» также запланированы праздничные мероприятия и спортивные активности для всей семьи, включая программы «Папа, мама, я — спортивная семья» и «Прикоснись к спорту».

На спортивной арене округа также ожидаются интересные события. В олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» пройдет первенство Московской области по баскетболу, а в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» — первенство по хоккею.

Каждые выходные в Химках проходят культурные и спортивные мероприятия для людей всех возрастов, что стало возможным благодаря поддержке главы муниципалитета Дмитрия Волошина. Горожане активно участвуют в различных мероприятиях, включая спортивные эстафеты, викторины, творческие мастер-классы, театральные постановки и концерты, проводя время с семьей.