Культурные и спортивные фестивали пройдут в парках Лосино-Петровского округа

Жителей и гостей Лосино-Петровского приглашают провести февраль ярко и активно. Местные парки подготовили насыщенную программу развлечений, спорта и творчества для всех возрастов.

Проведите последний месяц зимы в движении вместе с парками Лосино-Петровского городского округа. Гостей ждут разнообразные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

9 февраля старт программе даст Лосино-Петровский парк. Здесь с 16:00 в уютной зоне у очага начнутся активные эстафеты «Физкульт-привет!», а также игровая программа «Тайны парка» и познавательная беседа «Узнаем все о парке».

11 февраля в том же парке с 15:20 до 15:50 снова можно будет испытать себя в скорости и ловкости во время динамичных эстафет «На скорости».

12 февраля эстафету активностей примет Свердловский парк. В 17:00 здесь стартует спортивно-игровая программа «Зарядись движением» и захватывающие детские старты «Гонка чемпионов».

Главным культурным событием недели станет 14 февраля. С 12:00 до 16:00 в Свердловском парке пройдет масштабный фестиваль «День валенка». В программе: авторская выставка валенок и изделий декоративно-прикладного искусства, разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, театрализованные и концертные номера, интерактивные игры и шоу ходулистов. Гостей также ждут веселые эстафеты, горячий чай с угощениями и много других приятных сюрпризов.

15 февраля в Свердловском парке с 17:00 начнется развлекательная программа «Приключения в стране игрушек». А уже с 17:20 в Избе Мороза Ивановича все желающие смогут проявить фантазию на мастер-классе по созданию игрушек из пластилина «Моя игрушка».

Важно отметить, что все мероприятия бесплатны для посещения. Актуальные подробности и возможные изменения в расписании публикуются в официальных сообществах парков в социальных сетях Telegram, «ВКонтакте» и на портале MAX.

Возрастное ограничение для всех событий: 0+.