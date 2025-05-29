Культурно-спортивный комплекс в Богородском округе обновят к сентябрю

Буньковский сельский культурно-спортивный комплекс в Богородском округе преобразится в ближайшее время. Благодаря государственной программе «Культура и туризм Подмосковья» и привлечению средств бюджета Московской области комплекс станет более комфортным и современным.

Предусмотрен ремонт кровли, фасада, внутренних помещений в здании. Работы проведут с особым вниманием к деталям, чтобы жителям было не только удобно заниматься в комплексе, но и комфортно проводить там время.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов лично будет контролировать ход ремонта. Работы планируется завершить в срок до конца сентября этого года.

Проверяющие выразили уверенность, что после завершения ремонта комплекс станет еще более привлекательным для жителей и гостей деревни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.