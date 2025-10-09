Культурно-патриотический центр откроют в Богородском округе

В Богородском округе на этапе реализации находится проект создания культурно-патриотического центра, который получит название «Русский Дом». На рабочей встрече, состоявшейся в администрации округа, первый заместитель главы муниципалитета Алексей Щаулин обсудил с представителями Русской общины и предпринимателями ключевые шаги для успешного запуска этого важного проекта.

В ходе обсуждений был разработан детальный план, который включает в себя различные мероприятия и инициативы. Бизнес-сообщество активно поддерживает идею, и многие предприниматели выразили готовность помочь в оснащении нового центра, что подчеркивает значимость этого начинания для местных жителей.

Зарегистрировать организацию планируется в текущем году, а в следующем «Русский Дом» начнет свою работу. Центр разместится на земельном участке между Ногинском и Электросталью. Основная задача нового учреждения заключается в спортивно-патриотическом воспитании и возрождении русских традиций. В центре будут организовываться культурные мероприятия и отмечаться национальные праздники.

В рамках программы планируется возрождение традиционных боевых искусств, а также создание площадок для стрельбы, пейнтбола и страйкбола. Завершая встречу, Алексей Щаулин получил от участников боевой трофей с передовой — символ мужества российских солдат, который будет храниться с особым уважением.