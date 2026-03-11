Программы к 8 Марта провели в Домах культуры Подмосковья

С 5 по 8 марта в Московской области прошла масштабная культурная акция «Весна в ДК Подмосковья», организованная Министерством культуры и туризма региона. Инициатива была приурочена к Международному женскому дню и объединила учреждения культуры из 37 муниципальных и городских округов.

За несколько дней в домах культуры прошло более 1500 мероприятий, собравших свыше 35 тысяч участников. Праздничные концерты с участием вокальных, хореографических, театральных и цирковых коллективов стали настоящим украшением акции. На сцене выступали как юные артисты, так и опытные исполнители.

Кроме концертов, большой интерес вызвали творческие площадки и выставки. Дети и взрослые создавали открытки и сувениры для мам и бабушек, знакомились с различными техниками искусства. Например, в ДК Апрелевка им. О. Р. Кузнецовой Наро-Фоминского городского округа участницы разных возрастов создавали ароматическую соль в качестве подарка.

Также в рамках акции прошли дискуссионные мероприятия. В ДК «Яуза» городского округа Мытищи состоялась встреча «Женщина. Версия 3.0», где представительницы бизнеса, просвещения и творчества обсудили важные темы, такие как профессиональный путь и эмоциональное выгорание.