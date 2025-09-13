Кулинарный праздник прошел в галерее «Каретный сарай» в Серпухове

В галерее «Каретный сарай» в Серпухове отметили День осенних пирогов. Мероприятие проходит в муниципалитете седьмой раз.

Участники продегустировали пироги, а также поучаствовали в квизе и познавательной экскурсии. Кульминацией стал аукцион, на котором разыграли угощения от партнеров мероприятия — заведений общественного питания.

Организаторы Дня осенних пирогов отмечают высокую посещаемость и позитивный отклик со стороны жителей Серпухова, подчеркивая, что мероприятие способствует популяризации гастрономической культуры региона и привлечению внимания к его историческому наследию.