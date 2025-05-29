Кулинарный мастер-класс провели для детей в Химках

Дети из многодетных и нуждающихся семей из Химок попробовали себя в роли пиццайоло и приготовили традиционное итальянское блюдо. Мастер-класс провели при поддержке благотворительного фонда «Дари добро».

Руководил кулинарно-творческим процессом создания пиццы шеф-повар из Италии. Задачи перед ребятами стояла несложные, а самое главное интересные: раскатать тесто, распределить соус и выложить любимые ингредиенты. Каждый приготовил свое уникальное блюдо.

«Сегодня я пришла со своими братьями приготовить итальянскую пиццу. Было очень интересно, мы готовили ее своими руками. Я добавила в нее сыр, колбасу, помидоры и грибы. Получилось очень вкусно», — поделилась участница мастер-класса Ксения Алексеева.

Отметим, что в Химках уделяют большое внимание поддержке семей с детьми, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах.

«Я регулярно провожу подобные занятия и оказываю помощь детям в разных сферах. Мастер-класс мы посвятили каникулам. Пригласили к нам в гости детей из фонда „Дари добро“. Для деток мы неоднократно открываем двери нашей пиццерии», — отметила организатор мастер-класса Марина Эйслер.

Самая приятная часть, как водится на подобных встречах, — в конце. Дети насладились вкусами настоящей итальянской пиццы.