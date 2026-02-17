Кулинарный мастер-класс провели для детей участников СВО в Люберцах

В школе № 51 поселка Мирный для детей участников СВО провели масленичный мастер-класс по выпечке блинов. Мероприятие состоялось 16 февраля, в нем принял участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета поздравил школьников с началом масленичной недели и вместе с ребятами встал к плите, чтобы приготовить главное праздничное угощение. После выпечки встреча продолжилась в неформальной обстановке за чаепитием. Ученики смогли задать главе округа интересующие вопросы и поделиться личными историями.

«Масленичную неделю начали правильно — вместе с замечательными ребятами из школы № 51. Напекли блинов и просто душевно пообщались. Спасибо мальчишкам и девчонкам за приглашение!» — отметил Владимир Волков.

Мероприятия, посвященные Масленице, пройдут во всех школах и культурных учреждениях округа. Кульминацией праздничной недели станут общегородские гуляния 22 февраля в Наташинском парке, где жителей и гостей Люберец ждет насыщенная развлекательная программа и традиционные проводы зимы.



