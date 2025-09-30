Кулинарный конкурс среди пенсионеров прошел в Балашихе

В Доме культуры «Кучино» в Балашихе состоялся кулинарный конкурс «Бутерброд — радует рот», который прошел в рамках Большого фестиваля «НЕпреклонный возраст», организованного проектом «Активное долголетие». Мероприятие собрало активных жителей города, желающих продемонстрировать свои кулинарные таланты и поделиться оригинальными рецептами.

Семь участниц конкурса представили жюри необычные и творческие варианты бутербродов, стараясь удивить и порадовать своей фантазией и вкусом.

«Яркое и интересное мероприятие прошло в нашем Доме культуры „Кучино“. Сегодня у нас участвовали семь жительниц Балашихи, которые представили свои необычные бутерброды», — рассказала культорганизатор Дома культуры Наталья Лисицына.

Большой фестиваль «НЕпреклонный возраст» включает 14 различных направлений, охватывающих хореографию, вокал, инструментальное и театральное творчество, прикладные искусства, моду, кулинарию, оздоровительные практики, настольные игры, интеллектуальные битвы и цифровую грамотность. Участников, проявивших наибольшую активность, отметят памятными наградами и ценными призами.

Присоединиться к фестивалю могут все желающие в возрасте от 55 лет, имеющие социальную карту жителя Московской области. Подробную программу и новости о мероприятиях можно найти на официальной странице проекта в социальных сетях.