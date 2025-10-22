Кулинарный конкурс ко Дню повара прошел в Губернском колледже в Серпухове

В Губернском колледже в Серпухове отметили День повара. Для первокурсников провели «Свою игру» по истории кухни, а для студентов четвертого курса — квиз «Трудом славен человек». Второкурсники приняли участие в профессиональном конкурсе «Мое любимое блюдо».

Учащиеся продемонстрировали высокий уровень мастерства. Жюри оценивало органолептические показатели и сложность оформления. В результате определили лучшие блюда, авторов которых наградили подарками.

Помимо этого, ко Дню повара прошла гастрономическая выставка «Кухня народов мира». Студенты отделения общественного питания представили кулинарные и кондитерские изделия разных стран. Самыми запоминающимися стали кулебяка, украшенная калиной, фигурные пироги и классический чизкейк.

Студенты раскрыли свои кулинарные секреты во время мероприятия, поделились опытом и дегустировали блюда. Ребята отметили, что верно выбрали профессиональный путь.