Выставка кукол откроется в галерее искусств в Мытищах 4 октября

Выставка личной коллекции кукол Валентины Телегиной «Странички народного календаря» познакомит жителей с творчеством автора. Экспозиция откроется в галерее искусств Мытищ 4 октября.

Валентина Телегина является народным мастером России, членом Союза дизайнеров Москвы и Ассоциации мастеров лоскутного шитья. Модельер-конструктор женской одежды по первому образованию, заниматься изучением русского народного костюма, она начала с 1992 года.

Автор создает тряпичных, безликих кукол в соответствии с традицией народной крестьянской «домоделки». Такой подход отличает особую манеру мастера.

Увидеть тряпичные куклы, объединенные в сценки из крестьянской жизни, познакомиться с народным земледельческим календарем, природой, временами года, хозяйственным укладом жизни в старину и приобщиться к миру традиционной русской культуры жители городского округа смогут до 3 ноября.

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