«Кубок сильнейших спортсменов»: в Жуковском стартовали международные соревнования по легкой атлетике

На стадионе «Метеор» в Жуковском 3 июля состоялось открытие международных соревнований по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов». В турнире участвуют более 300 атлетов из России и Беларуси.

Заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов выразил благодарность организаторам и Всероссийской федерации легкой атлетики за доверие провести соревнования в регионе. «Желаю всем участникам показать свои наилучшие результаты», — сказал он.

Российскую сборную представляют порядка 200 атлетов, среди которых рекордсмены страны, многократные чемпионы России и лидеры мирового сезона. Делегация из Беларуси выступает в составе 100 спортсменов.

В рамках турнира, который проходит в течение трех дней, будут разыграны медали среди мужчин и женщин в различных дисциплинах: бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 метров, бег с барьерами и препятствиями, ходьба на 10 000 метров. Также включены технические виды спорта: прыжки в высоту, с шестом, в длину и тройной прыжок, метание диска, молота и копья, толкание ядра.

Прямая трансляция доступна эксклюзивно на платформе [VK Видео](https://vksport.vkvideo.ru/video-6783586_456247018).

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