Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике пройдет в Жуковском

С 3 по 5 июля в городе Жуковский на стадионе «Метеор» состоятся международные соревнования по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов». В турнире примут участие около 200 представителей российской сборной и 100 спортсменов из Белоруссии.

Программа соревнований включает бег на различные дистанции, бег с барьерами и препятствиями, ходьбу, прыжки в высоту, длину и тройной прыжок, метание диска, молота и копья, толкание ядра, семиборье, десятиборье и эстафеты.

Московскую область представят 27 атлетов, среди которых Анна Садовничева, Александра Морозова, Константин Холмогоров и другие.

Для российских легкоатлетов этот турнир станет последним крупным стартом перед чемпионатом России, который пройдет с 23 по 26 июля в Екатеринбурге. «Кубок сильнейших» в Жуковском проходит в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Следить за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно в Telegram, VK и МАХ.