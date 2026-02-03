Кубок России по тяжелой атлетике стартовал в Люберцах. Этот турнир впервые проходит в Подмосковье, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

На соревнования приехали 232 тяжелоатлета со всей страны, в том числе 153 женщины. Турнир пройдет во дворце спорта «Триумф», он продлится четыре дня — с 3 по 6 февраля.

Первый вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Панченко отметил, что прошлый сезон стал значимым для российских спортсменов — продвинулся диалог с Международной европейской федерацией тяжелой атлетики. В Албании на юниорском чемпионате сборная России участвовала практически в полном составе, юным тяжелоатлетам из России разрешили выступать под своим флагом и гимном.

«Люберцы — это место, где создано для тяжелой атлетики все. Здесь уже больше 60 лет работает дворец спорта, в котором тренируются больше 200 спортсменов, 12 из которых входят в состав сборной России, там работает семь тренеров. <…> От имени Федерации тяжелой атлетики России объявляю Кубок России по тяжелой атлетике 2026 года открытым!» — приветствовал участников Панченко.

Соревнования проходят в различных весовых категориях от 45 до 87 килограммов и свыше среди женщин и от 55 до 109 килограммов и свыше среди мужчин.

Спортсменов также поприветствовал первый заместитель министра спорта Московской области Алексей Перов. Он поблагодарил Федерацию тяжелой атлетики за вклад в развитие этого вида спорта и за то, что выбрали Люберцы для проведения соревнований.

В этом году Кубок России станет отборочным этапом для чемпионата Европы и первым — на Спартакиаду сильнейших.