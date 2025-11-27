Кубок России по нардам начался в Люберцах

Почти 500 человек примут участие в состязаниях во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах. Они поборются за главный приз — 10 миллионов рублей.

За победу сражаются команды из 40 регионов страны. Приехали конкурсанты из Калининграда, Урала, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Крыма, Адыгеи, Северной Осетии, Сахалина, Якутии.

Кубок России по нардам впервые проходит на территории Московской области. В Люберцах вместе со взрослыми соревнуются и дети.

Турнир проходит в пяти дисциплинах среди мужчин и женщин. В первый день кубка участники играли в дисциплине короткие нарды-пары.

Отметим, что нарды признали видом спорта в 2023 году. В этой игре нужны математические навыки, стратегия и высокая концентрация. Цель — пройти поле по кругу и переместить все фигуры обратно к себе «домой» раньше соперника.