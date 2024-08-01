Команды Химок и Оренбурга сыграли на Кубке России по футболу

Матч Кубка России прошел на арене в Химках. Встреча команд «Химки» и «Оренбург» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Игроки держали болельщиков в напряжении на протяжении всего матча. Футболисты обеих команд создавали множество опасных моментов, но обрадовать фанатов голом не получалось до 90-й минуты. Единственный мяч забил полузащитник «Химок» Бутта Магомедов. Это первая победа клуба под руководством нового тренера Франка Артига.

«Я счастлив, потому что нам была нужна победа. Не стоит никого обманывать: мы не очень хорошо сыграли. Тем не менее этот результат придаст нам уверенности. Мы настроены идти вперед», — поделился Артига.

Ранее химкинская команда встретилась с «Динамо» из Махачкалы в рамках первого тура МИР Российской Премьер-Лиги. Тогда игра закончилась со счетом 1:1.

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