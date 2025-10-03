Кубок по настольному теннису пройдет в Химках 11 октября

Центр ракеточных видов спорта Space примет соревнования за Кубок Химок по настольному теннису. Участвовать в турнире могут как любители, так и профессионалы.

Соревнования состоятся среди нескольких возрастных групп. Игроки проведут по три одиночных матча и один парный, представляя группы по два человека. Общий рейтинг команды по системе RTTF будет примерно 1800 очков.

Турнир пройдет 11 октября в центре Space по адресу: улица Кирова, дом 24. Начало соревнований запланировано на 16:30. Желающим принять участие следует отправить заявку на почту karpov.d@rgau-msha.ru до 9 октября.

Цель мероприятия — привлечение интереса к настольному теннису в Химках, а жителей — к здоровому образу жизни и физическим активностям.

Развитию спорта в Химках уделяют большое внимание. Школы и спортивные комплексы оборудованы всем необходимым, а спортсмены регулярно участвуют в российских и международных турнирах.