Кубок по футболу среди женских команд проведут в День города в Химках

На стадионе «Новые Химки» пройдет уникальное футбольное событие — открытый кубок Химок по футболу среди женских команд «ДаМы в спорте». Проект создан футбольной командой округа «МамСити».

Мероприятие включит в себя не только футбольные турниры, но и насыщенную развлекательную программу. Гостей ждут выступления финалистки шоу «Голос» и победительницы «Славянского базара» Екатерины Кузиной, хореографические номера от школы спортивного танца «Надежда» и барабанное шоу «Top Beat».

Для посетителей подготовлены открытые тренировки по футболу, спортивные мастер-классы и конкурсы. Также запланированы товарищеские матчи от проекта «Другая улица» и футбольного клуба «Родина».

Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: улица Машинцева, дом 2. Проект «ДаМы в спорте» проводится футбольной командой «МамСити» и ежегодно организует турниры по всему Подмосковью.

Каждый год в рамках проекта проводят турниры не только в Химках, но и по всей Московской области. Больше интересной информации в Telegram-канале и группе ВКонтакте.