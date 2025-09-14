Кубок по футболу среди женских команд прошел в Химках
На стадионе «Новые Химки» состоялся открытый Кубок Химок по футболу среди женских команд «ДаМы в спорте». Праздничные активности приурочили ко Дню города.
По результатам турнира победу в кубке в категории «начинающие» победителем стала команда «Грэсма». Среди «продолжающих» первое место заняли спортсменки команды «Клин. Боли», а среди опытных футболисток кубок выиграла команда «Аэрофлот».
«Весной в Химках стартовала женская любительская Лига по футболу, и за эти полгода она показала, что интерес к этому виду спорта растет с невероятной скоростью. Сегодняшний Кубок — яркое подтверждение. Наши девушки и женщины не просто выходят на поле ради игры. Они создают сильное сообщество, вдохновляют своих детей и друзей, показывают, что спорт — это стиль жизни», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
Для гостей провели барабанное шоу «Top Beat». С творческим номером также выступила школа спортивного танца «Надежда». Помимо захватывающего матча для гостей подготовили выступление финалиста шоу «Голос», победителя международного фестиваля «Славянский базар» Екатерины Кузиной.
«Наши дамы в футболе и спорте дарят нам не только хорошее настроение и задор, но и пример. На своем опыте они показывают, как можно все успевать и добиваться высот в любых начинаниях. Когда я вижу наших футболисток, я понимаю, что Химки по праву носят звание „спортивная столица“ Подмосковья», — рассказал муниципальный депутат, Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.
Любители активного отдыха приняли участие в открытых тренировках по футболу, спортивных конкурсах и мастер-классах. На стадионе также провели товарищеские игры от проекта «Другая улица» и футбольного клуба «Родина».
Проект «ДаМы первые в спорте» стал доброй традицией. Соревнования среди женских любительских команд проводят в день города уже третий год подряд. Турнир организовали по инициативе женского футбольного клуба «МамСити».