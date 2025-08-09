Кубок Овечкина в Мытищах собрал рекордное число участников в 2025 году

В детско-юношеском турнире имени лучшего бомбардира в истории НХЛ поучаствовали 24 команды. В том числе это сборные из Белоруссии и Казахстана.

Участники представили ведущие хоккейные школы и академии стран. Матчи проходили на «Красногорск Арене» имени В. В. Петрова и «Арене Мытищи» имени В. И. Шалимова.

Финал состоялся в Мытищах. На него приехало свыше шести тысяч любителей хоккея.

«Очень рады видеть наших детей, поклонников хоккея, которых сегодня собрала дружная семья Александра Овечкина. Сегодня мы собрались на гала-матч, на финал. Я хочу поблагодарить всю вашу семью за эту добрую традицию, хочу поблагодарить ребят, которые приехали в Подмосковье со всей страны, тех, кто поддерживает этот большой благотворительный добрый проект», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В финал Кубка Овечкина в этом году вышли команды «ЦСКА» и «Ак Барс». За третье место боролись «Салават Юлаев» и «Локомотив».

«Мы сегодня в Мытищах, во дворце, который носит имя великого спортсмена. Здесь собрались пять поколений хоккеистов. Преемственность — это одна из главных сил отечественного спорта, хоккея — в особенности», — добавил Вячеслав Фетисов.

Отметим, что всего за все время проведения турнира в нем поучаствовали около 70 команд — это около 1,4 тысячи игроков.