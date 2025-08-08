ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале международного Кубка Овечкина в Подмосковье

В Московской области завершились игры плей-офф международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детских и юношеских команд из России, Белоруссии и Казахстана. В финал вышли команды ЦСКА из Москвы и казанский «Ак Барс». За третье место будут бороться «Локомотив» из Ярославля и уфимский «Салават Юлаев». Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Подмосковья.

В полуфинале «Ак Барс» выиграл у «Локомотива» со счетом 3:2 после серии буллитов, а ЦСКА одержал уверенную победу над «Салаватом Юлаевым» — 13:1. Финальная игра за главный кубок пройдет 9 августа.

«Турнир был тяжелый. Мы выходим в финал. В полуфинале пока был самый сложный соперник на турнире. Мы никогда так тяжело не играли. Надо было грызть каждую шайбу, чтобы выиграть. Они тоже играли очень активно», — поделился впечатлениями игрок команды «Ак Барс» Платон Ершов.