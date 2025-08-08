ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале международного Кубка Овечкина в Подмосковье
В Московской области завершились игры плей-офф международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детских и юношеских команд из России, Белоруссии и Казахстана. В финал вышли команды ЦСКА из Москвы и казанский «Ак Барс». За третье место будут бороться «Локомотив» из Ярославля и уфимский «Салават Юлаев». Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Подмосковья.
В полуфинале «Ак Барс» выиграл у «Локомотива» со счетом 3:2 после серии буллитов, а ЦСКА одержал уверенную победу над «Салаватом Юлаевым» — 13:1. Финальная игра за главный кубок пройдет 9 августа.
«Турнир был тяжелый. Мы выходим в финал. В полуфинале пока был самый сложный соперник на турнире. Мы никогда так тяжело не играли. Надо было грызть каждую шайбу, чтобы выиграть. Они тоже играли очень активно», — поделился впечатлениями игрок команды «Ак Барс» Платон Ершов.
В день финала на лед арены «Мытищи» выйдут известные российские хоккеисты. Капитаном одной из команд станет сам Александр Овечкин, который соберет в своей команде таких звезд, как Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Фетисов и других.
Капитан второй команды Павел Дацюк также соберет сильный состав, в который войдут Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Игорь Шестеркин и другие известные игроки. Им будут помогать популярные спортсмены и блогеры, а за игрой с тренерской скамейки будут следить легендарные хоккеисты и актеры.
Соревнования организуют в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».