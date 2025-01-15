Кубок Московской области по настольному теннису стартовал в Балашихе

Турнир по настольному теннису — это первые крупные соревнования в новом 2025 году в Балашихе. Их проводят под эгидой «Единой России» благодаря партийному проекту «Детский спорт».

Турнир стартовал в микрорайоне Дзержинского. Побороться за звание лучших приехали юные теннисисты из семи областей трех федеральных округов России. Московскую область представляют 14 муниципалитетов.

Состязания обещают быть напряженными и захватывающими. Спортсмены не только поборются за призовые места, но и покажут свои лучшие качества, такие как упорство, настойчивость и командный дух. Организаторы подготовили насыщенную программу, в рамках которой участники смогут не только состязаться, но и получать ценные советы от опытных тренеров и судей. Это мероприятие станет отличной платформой для выявления талантливых игроков, которые в будущем представят регион на более высоком уровне.

В торжественной церемонии открытия Кубка Московской области по настольному теннису принял участие депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Евгений Николаев. Он поздравил спортсменов, их тренеров, родителей и судейскую бригаду с наступившими праздниками, отметив важность таких мероприятий для формирования здорового образа жизни и развития спортивной культуры в регионе. Евгений Николаев пожелал всем участникам турнира начать 2025 год с красивых поединков и побед.