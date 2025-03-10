Кубок Московской области по карате прошел в Лобне

Соревнования по восточным единоборствам — карате-до сито-рю — принимал Дворец спорта «Лобня». В турнире участвовали более 400 спортсменов из разных городов Подмосковья.

Воспитанники лобненского клуба «Кобудо Тацудзин» готовились к соревнованиям под руководством чемпиона России, Европы и мира, обладателя национальной премии «Золотой пояс» тренера Вениамина Гармаева. По итогам соревнований они показали блестящие результаты и завоевали 73 медали.

Копилку спортсменов из Лобни пополнили 25 золотых наград, 17 серебряных и 31 бронзовая.

Карате — один из самых популярных видов спорта у жителей Лобни. В городе постоянно проводятся соревнования различного уровня. Так, 22–23 марта Лобня будет принимать чемпионат России по карате-до сито-рю Open Russia Shito-ryu.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.