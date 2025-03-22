Кубок КВН прошел в Гжельском университете в Раменском

Фото: 360.ru

В Раменском городском округа прошел фестиваль Клуба веселых и находчивых. Мероприятие провели в актовом зале Гжельского государственного университета.

Весенний кубок Клуба веселых и находчивых — часть студенческой жизни университета. Ребята постарались впечатлить зрителей постановками, которые они придумали специально для этого состязания.

На сцене выступили команды из нескольких округов Московской области. Среди жюри были ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов и заслуженный артист Республики Ингушетия Андрей Толстяков.

Ранее Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке учебных заведений к 1 сентября. В связи с этим активно ведется капитальный ремонт школ и строительство новых образовательных комплексов.

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