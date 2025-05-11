Кубок и Матч Победы по футболу в честь 80-летия Победы прошли в Люберцах

На стадионе «Атеси-Арена» в поселке Красково городского округа Люберцы состоялись Кубок Победы и Матч Победы. В соревнованиях приняли участие четыре команды: мужские коллективы (35+) и ветераны футбола (55+) из Люберец.

Открывая памятные матчи, спортсменов и зрителей поприветствовали заместитель главы округа Андрей Сыров, а также депутаты Совета Дмитрий Кудинов и Виктор Худяков. Игроков на поле сопровождали юные футболисты из секции Дирекции спортивных сооружений Люберец.

Президент Федерации футбола Люберец Сергей Стрекаловский подчеркнул, что когда вся страна отмечает 80-летие Великой Победы, мы чтим память всех, кто в 1941 году ушел на фронт. Пусть единство, проявленное нашими предками, вдохновляет нас и укрепляет дружбу между людьми.

«Матчи проходили в блокадном Ленинграде, Сталинграде, оккупированных городах. Мы помним знаменитый „Блокадный матч“, между командами ленинградского „Динамо“ и Ленинградского металлического завода. Легендарный „Матч смерти“, в котором немецкая сборная проиграла советским военнопленным. Многие футболисты принимали участие в Великой Отечественной войне. Мы не вправе забыть, какой ценой досталась Победа», — отметил Дмитрий Кудинов.

Ветеранский турнир выиграла команда «Ресурс» из Люберец. В матче мужских команд 35+ сборная городского округа Люберцы одержала уверенную победу над футболистами из поселка Томилино.