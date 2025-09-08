Кубок городского округа по стритболу прошел в Котельниках

Стритбол — это динамичная разновидность баскетбола, которая отличается меньшим количеством игроков и размером площадки. Этот вид спорта пользуется огромной популярностью, поэтому традиционные соревнованиях организовали в городском округе уже в шестой раз.

Сначала команды сразились на групповом этапе, после чего определились участники раунда плей-офф. Все матчи прошли в упорной борьбе и получились очень зрелищными. По итогам турнира победителем стала команда Nebraska. Серебряные награды завоевали баскетболисты из GetUp X, а бронзовая досталась команде «Пацаны».

Награды также получили победитель победитель конкурса трехочковых бросков и лучший игрок турнира.