Кубок городского округа по футболу прошел в Котельниках

На стадионе «Здоровье» в Кузьминском лесопарке 6 сентября состоялся «Кубок городского округа Котельники по футболу», приуроченный ко Дню города. В турнире приняли участие 12 любительских команд.

Футболисты на протяжении всей игры демонстрировали настоящее командное взаимодействие и высокий уровень индивидуального мастерства. Каждый матч сопровождался напряженной борьбой, острыми моментами и искренними эмоциями.

По итогам соревнований в упорной и динамичной борьбе первое место и золотые медали завоевала команда «Белая Дача». Серебряным призером стала команда военнослужащих ВКС МО РФ «Zаря», показавшая собранность и волю к победе. Бронзовые награды достались футболистам команды «Альянс», которые также продемонстрировали яркую игру на всех этапах турнира.

Кроме того, были отмечены лучшие игроки в отдельных номинациях. Награды получили: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок» Кубка.