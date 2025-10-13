Кубок города по настольному теннису провели в Химках

Соревнования среди более чем 40 спортсменов прошли в Центре ракеточных видов спорта Space в Химках. Участники боролись за победу в одиночных и парных матчах с общим лимитом рейтинга 1800 очков по системе RTTF.

Турнир был нацелен на популяризацию настольного тенниса и продвижение ценностей здорового образа жизни среди жителей города.

Победителем стала команда «Фифти-фифти», в которую вошли Елена Тузова, Эдуард Оберемчук, Максим Королев и Ольга Аксенова. Второе место заняли «Тимирязевцы» Анна Сергеева, Дмитрий Карпов, Анна Кременец, Валерия Барабанова. Бронзовыми призерами стали спортсмены из команды «Двухэтажка»: Софья Коновалюк, Андрей Рынейский, Евгений Рощин и Самвел Арутюнян.

Отметим, что Центр Space предоставляет возможности для занятий разным категориям населения. Инфраструктура включает девять кортов для бадминтона, три для сквоша и столы для настольного тенниса, где одновременно могут тренироваться до 50 человек.