Кубок главы округа Люберцы по спидвею пройдет 20 февраля

Соревнования по зимнему экстремальному спорту состоятся на стадионе «Урожай» в поселке Томилино. Ожидается участие порядка 15 гонщиков из Москвы, Башкирии, Московской, Саратовской и Самарской областей.

Городской округ Люберцы представят три спортсмена — призеры всероссийских турниров. Как рассказал руководитель Дирекции спортивных сооружений округа Сергей Стрекаловский, технические виды спорта в Люберцах активно развиваются. Ребята тренируются под руководством Олега Маслова и Станислава Кутузова.

Спидвей — это вид зимнего экстремального спорта, где гонщики движутся в управляемом заносе, что требует особой техники вождения. Соревнования проходят на открытых стадионах и на крытых ледовых аренах.

«Приглашаем всех любителей экстремальных видов спорта на стадион „Урожай“! Вас ждет одно из самых зрелищных событий зимы! Нереальный драйв и море эмоций! Давайте вместе поддержим наших ребят!» — добавил Сергей Стрекаловский.

Начало заездов в 19:00.