Кубок «Футбольных мам» прошел в Красногорске

Турнир по футболу среди женских команд собрал семь команд из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Брянска. Соревнования были приурочены к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.
Участницы сообщества «Футбольные мамы» ловко маневрируют между любимым хобби и работой, успевают заниматься семьей, словно игроки, рассчитывающие удачную комбинацию для следующего хода. Спортсменки собрались побороться за заветный кубок, а заодно развеять убеждения скептиков насчет женского футбола. Это уже второй турнир, который представительницы прекрасного пола организовали в Красногорске при активной поддержке администрации.
Первое место в категории «Золотой кубок» завоевала команда «Северная Пальмира». На втором расположился «Юниор Клин», а на третьем — «Апельсинки». Призерам также вручили памятные награды.
Начальник отдела спортивно-массовой работы Управления по физической культуре и спорту Валентин Олехнович отметил участие команд из других регионов и муниципалитетов, а также пригласил футболисток вернуться в Красногорск в будущем.
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