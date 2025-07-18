Сегодня 09:52 Кубок «Футбольных мам» прошел в Красногорске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск Подмосковье

Красногорск

Спортсмены

Футбол

Турнир по футболу среди женских команд собрал семь команд из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Брянска. Соревнования были приурочены к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Участницы сообщества «Футбольные мамы» ловко маневрируют между любимым хобби и работой, успевают заниматься семьей, словно игроки, рассчитывающие удачную комбинацию для следующего хода. Спортсменки собрались побороться за заветный кубок, а заодно развеять убеждения скептиков насчет женского футбола. Это уже второй турнир, который представительницы прекрасного пола организовали в Красногорске при активной поддержке администрации.

Первое место в категории «Золотой кубок» завоевала команда «Северная Пальмира». На втором расположился «Юниор Клин», а на третьем — «Апельсинки». Призерам также вручили памятные награды.

Начальник отдела спортивно-массовой работы Управления по физической культуре и спорту Валентин Олехнович отметил участие команд из других регионов и муниципалитетов, а также пригласил футболисток вернуться в Красногорск в будущем.