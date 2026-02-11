Куба и Москва встретились на выставке в Мытищах

В Центре культуры «Подмосковье» до 24 февраля работает экспозиция художницы Марии Вальдес Одриосола. В нее вошли более 50 картин, написанных в разные годы.

Автор работ — член Союза художников России, кандидат культурологии и академик Петровской академии наук и искусств Мария Вальдес Одриосола. Ее творчество объединяет две культуры: отец Марии — кубинец, мама — русская. Детство и юность будущая художница провела и на Кубе, и в Москве.

«Тут и Москва, и Куба, все переплетается. Это все для меня близкое и родное», — рассказала Мария.

Художница стоит у истоков Русско-Кубинской Ассоциации. Именно эта организация представила ее творчество на открытии выставки.

Картины написаны в стиле импрессионизма. Сама Мария называет свое творчество «выбросом эмоций и переосмыслением реальности». Яркие и живые работы уже оценили посетители.