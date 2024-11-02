Крышу новой школы в ЖК «Мытищи Парк» построят до 15 ноября

Заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник, заместитель председателя Совета депутатов Наталья Гречаная и представители управления образования проверили строительство школы на 1100 мест в ЖК «Мытищи парк». До 15 ноября рабочие завершат там кровельные работы.

Сейчас на стройплощадке трудятся 90 рабочих. Уже завершили монолитные и кладочные работы, собрали индивидуальный тепловой пункт. Строители занимаются отделкой фасада и монтируют инженерные сети. Также выполняют чистовые отделочные работы в помещениях учебного заведения. В спортивном зале школы устанавливают перекрытия.

Помимо этого, строители в течение 10 дней установят витражи — это одна из особенностей новой школы. А до 15 ноября здесь завершат кровельные работы.

Актовый зал школы на 400 посадочных мест выполнят в виде амфитеатра. Также обустроят территорию вокруг учебного заведения. В течение полутора недель там уложат асфальт.

Полностью построят школу в конце текущего года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».