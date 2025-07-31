Крышу дома в микрорайоне Лопатинский отремонтируют в Воскресенске

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается в городском округе. Подрядчик завершает кровельные работы в доме № 36 по улице Центральной в микрорайоне Лопатинский.

Ремонт крыши был необходим из-за постоянных протечек. Жители дома неоднократно обращались с жалобами в разные инстанции.

«Нашу просьбу услышали и сделали замечательную крышу, которая больше не будет течь. По словам сотрудников, которые выполняют ремонт, она прослужит 25 лет и даже больше», — рассказал житель дома Сергей Семенов.

Начальник участка Виталий Яскевич сообщил, что специалисты уже выполнили на объекте гидроизоляцию, утепление и грунтовку стяжки. Сейчас продолжается укладка кровли. Закончить работы планируют в течение десяти дней.

Эксперты строительного контроля учреждения «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно следят за соблюдением строительных норм и правил при капремонте.