Крышу дома № 7 по улице Набережной отремонтируют в Шатуре

В многоквартирных домах муниципального округа Шатура продолжается замена кровель. С начала сентября специалисты обновляют крышу дома № 7 по улице Набережной в микрорайоне Керва.

Они демонтировали строе покрытие и сейчас занимаются усилением конструкций. После этого строители приступят к гидроизоляции и утеплению крыши. Последним этапом станет монтаж нового кровельного покрытия. Все работы контролируют специалисты управления технического надзора.

«Обновленная и утепленная крыша значительно улучшит теплоизоляцию дома. Все сведения о кураторе от Фонда капитального ремонта и подрядной организации доступны на информационном стенде. Жители могут позвонить куратору и получить ответы на интересующие вопросы», — рассказала начальник отдела жилищной политики администрации муниципального округа Шатура Любовь Жукова.

Владельцы квартир могут в онлайн-режиме следить за процессом выполнения работ.

«Хочется сказать слова благодарности строителям, которые ремонтируют наш дом. Мы этого ждали давно. Специалисты выполняют работу качественно и ответственно», — поделилась жительница дома Юлия Браилова.

Отметим, что обновление кровель проводят в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2023–2025 годы.