Крыши многоквартирных домов очистят от снега и наледи в Мытищах

В Мытищах коммунальные службы проводят плановую и внеплановую очистку кровель после снегопадов. Основное внимание уделяют старым малоэтажным зданиям.

Графики уборки составляют заранее, чтобы оперативно реагировать на снегопады. При этом коммунальщики учитывают и обращения жителей.

«Мы ежедневно осматриваем кровли. Если видим риск обрушения снега или наледи, сразу отправляем бригады», — рассказали в одной из управляющих компаний.

Например, 28 и 29 января крыши домов по Новомытищинскому проспекту и улице Мира очищали уже в третий раз за январь. Такая же ситуация в соседних пятиэтажках.

Работы проводят по периметру кровель, сбивают наледь и удаляют снежные массы. Это помогает предотвратить травмы и повреждения имущества.