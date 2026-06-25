Крыши двух корпусов лицея № 7 отремонтируют в Солнечногорске к 1 сентября

Текущий ремонт кровли двух корпусов образовательного комплекса «Лицей № 7» в Солнечногорске начнется в июле. Работы проводят за счет местного бюджета и планируют завершить до 31 августа.

Перед началом ремонта здания начальной школы на улице Почтовой, 8а, и детского сада на улице Баранова, 3, посетили родители воспитанников. Директор лицея № 7 Галина Нагорная рассказала о предстоящих обновлениях. Специалисты полностью заменят кровлю двух корпусов, включая несущие конструкции.

В здании начальной школы занимаются около 300 учеников первых и вторых классов. Детский сад посещают 175 воспитанников. На время ремонта их распределят в дошкольные образовательные учреждения на улице Почтовой, 10а, и в микрорайоне ЦМИС.

«Ремонт кровель стал назревшей со временем необходимостью. Благополучие детей и создание наилучших условий для их обучения — один из приоритетов программы партии „Единая Россия“ Всего в этом году текущие ремонты проводим в восьми детсадах и семи школах округа», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.