Крыши двух домов отремонтировали в Мытищах

Первые осадки не прошли бесследно для жителей многоквартирных домов. Администрация оперативно отреагировала на протечки крыш.

Жители на Олимпийском проспекте, 28 и на Летной улице, 17, где идет капремонт, пожаловались на протечку кровли. Заместитель главы городского округа Иван Яськив выехал на оба адреса, чтобы проверить состояние крыши.

Комиссия администрации Мытищ выявила слабые места и устранила недостатки, чтобы инцидент не повторился. Повторно проверят качество ремонтных работ 21 ноября.

Жильцы дома на Летной, 17 жалуются и на протечки подвала. Они проведут собрание, чтобы включить дом в программу ремонта фасада. Если у вас возникли проблемы во время капитального ремонта, обратитесь в управляющую компанию.

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