«Крутая оценка». Стенд Подмосковья стал лучшим в номинации «Молодежный» на «Тавриде.Арт»

Стенд Подмосковья стал одним из центров притяжения на фестивале «Таврида.Арт»

Стенд Подмосковья стал одним из центров притяжения на фестивале «Таврида.Арт» в Крыму. Мероприятие объединило тысячи молодых и талантливых ребят со всей России, рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«От Подмосковья в нем участвовало более 240 человек, творцов и деятелей в сфере искусства. <…> Мы проводили интересные мастер-классы, организовывали йогу, увлекательные викторины, любой желающий мог выступить у нас в рамках открытого микрофона», — отметила глава МИМП.

Гостей бесплатно угощали коктейлями, мороженым «Чистая линия» и другими сладостями. По итогам выставки стенд Подмосковья стал самым лучшим в номинации «Молодежный».

«Это очень крутая оценка, мы рады, что смогли достойно показать себя на таком крупном федеральном мероприятии», — заключила Швелидзе.

На стенде Московской области все желающие могли обучиться навыкам оказания медпомощи в экстремальных ситуациях, расписать матрешки, почитать стихи, спеть и станцевать.