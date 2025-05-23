Крупный научный фармацевтический комплекс планируют открыть в Королеве

Создать новый комплекс и привлечь для работы лучших специалистов страны намерены на базе испытательного центра «Фармоборона». Компания работает в Королеве с 2011 года и является одним из лидеров российской фармацевтической сферы.

Центр «Фармоборона» занимается испытаниями, исследованиями и разработкой лекарственных средств. В распоряжении компании — современные лаборатории, более 400 единиц новейшего оборудования и высококлассные специалисты.

За время работы «Фармоборона» выполнила 315 тысяч испытаний медикаментов российских и зарубежных производителей. Компанией из Королева проверено больше половины средств, представленных в аптеках. Благодаря работе испытательного центра свыше 600 серий недоброкачественных лекарств не попали на рынок. Услугами «Фармобороны» пользуются свыше 300 фармацевтических компаний России и зарубежных стран.

В настоящее время руководство центра совместно с администрацией наукограда прорабатывают возможности создания крупного научного фармацевтического комплекса. Реализовать проект планируется уже через два года.