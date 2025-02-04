Сегодня 12:24 Крупные школы и долгожданные поликлиники. Глава Люберец — о планах по развитию округа в 2025 году Глава Люберец Волков: крупные школы и поликлиники откроют в округе в 2025 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Благоустройство

Люберцы

Строительство

Андрей Воробьев

Строительство двух больших школ, благоустройство Томилинского лесопарка и открытие первого участка дороги ЮЛА — это лишь часть перемен, которые ожидают Люберцы в 2025 году. Реализацию важных проектов, которые затронут всех жителей округа, глава муниципалитета Владимир Волков обсудил с губернатором Андреем Воробьевым.

«Сегодня мы обсудим наши государственные программы в рамках президентских указов. Произошло объединение Люберец с Дзержинским, Островцами, каждая из этих территорий нуждается в особом внимании, мероприятиях, направленных на их развитие», — сказал Андрей Воробьев. Образование Одна из важных задач — к сентябрю открыть в Люберцах школу № 7. Она сможет принять 1,1 тысячи учеников. Сейчас на объекте трудятся свыше 150 специалистов, а ход работ находится на контроле главы. В этом году в планах также открыть школу на 1,5 тысячи мест в жилом комплексе «Жулебино Парк», а также детские сады в поселках ВУГИ и Мирном. Капитальный ремонт проведут в гимназии № 5 и школе № 28 в поселке Коренево.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Еще одно новое учреждение возведут в ЖК «Новые Островцы». Там смогут заниматься 1,1 тысячи школьников. «Это крупный микрорайон, там есть нехватка образовательных учреждений. В текущем году мы приступаем к строительству и надеемся, что 1 сентября 2026 года дети уже пойдут в эту школу», — сказал Владимир Волков. Здравоохранение В апреле в Люберцах капитально отремонтируют взрослую поликлинику Дзержинской больницы. Обновление началось и в Московском областном центре охраны материнства и детства.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

По словам главы, сейчас в округе продолжается возведение еще трех медучреждений. Два из них — поликлиники в ЖК «Люберецкий» и поселке Октябрьском — откроют в этом году. Сейчас там ведут отделку помещений и устанавливают окна. Дороги В этом году по автодороге ЮЛА откроется движение от Варшавского шоссе до трассы М-12. В Люберцах также запланировали полностью завершить первый этап реконструкции Октябрьского проспекта, достроив два подземных перехода.

Внимание уделят и новым объектам — в округе приступят к проектированию путепровода через железную дорогу на Инициативной улице. Завершить работы планируют к 2028 году. Благоустройство После объединения округа численность населения Люберец выросла до 440 тысяч человек. Как отметил Волков, это создало большой запрос на благоустройство. Так, в этом году в порядок приведут Томилинский лесопарк. Там обустроят пешеходные дорожки, современное освещение, установят детские и спортивные площадки, откроют кафе. «Везде, где мы реализуем эту программу, получаем положительные отзывы. Уверен, что в Томилинском лесопарке все обязательно будет сделано в 2025 году и жители это оценят», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Обновление также ждет Центральный парк в Люберцах, а также сквер имени Громцева в Дзержинском. Еще один важный проект этого года — мост через озеро Черное с благоустройством парка «Дружба». Обновление также получит «Летний парк» в Малаховке и «Наташинский парк».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Губернатор отметил, что важной частью преображения округа является постоянное взаимодействие с жителями. Он поблагодарил главы за активное включение в диалог и эффективную работу выездных администраций. «Необходимо общаться с людьми, слышать вопросы из первых уст, давать на них ответы, решать проблемы. Все это — базовый принцип, который мы все должны соблюдать. В ближайшее время в городском округе пройдут выборы. Я прошу вас работать в том же стиле — стиле диалога с людьми, разъяснения им каких-то программ — и, соответственно, заручиться доверием жителей», — сказал Воробьев.