Крупную миому успешно удалили у пациентки врачи Одинцовской больницы

Пресс-служба администрации Одиннцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одиннцовского г. о.

Высокотехнологичную органосохраняющую операцию провели в гинекологическом отделении Одинцовской областной больницы. Пациентке репродуктивного возраста удалили гигантский миоматозный узел размером до 20 сантиметров.

Операция прошла под руководством заведующей отделением Елены Шеиной. Несмотря на сложность клинического случая и значительные размеры новообразования, врачи выбрали малоинвазивный лапароскопический метод, что позволило сохранить репродуктивную функцию пациентки и значительно сократить период восстановления.

Успешный результат стал возможен благодаря профессионализму команды, слаженной работе и использованию современных хирургических технологий. Пациентка чувствует себя удовлетворительно и уже через шесть месяцев сможет планировать беременность.

Сохранение репродуктивного здоровья и возможности подарить женщинам шанс на счастливое материнство остаются одними из ключевых задач специалистов Одинцовской областной больницы.