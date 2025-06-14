Крупнейший фитнес-клуб в Подмосковье открыли в Реутове
Торжественное открытие спортивного комплекса на улице Строителей прошло в День России в Реутове. В мероприятии принял участие глава городского округа Филипп Науменко.
В январе этого года в комплексе был запущен муниципальный универсальный спортивный зал.
«Это хороший пример взаимодействия власти и бизнеса, которое решает важные социальные задачи: создает рабочие места и современные условия для занятий физкультурой и спортом», — написал в своем ТГ-канале глава Реутова Филипп Науменко.
Крупнейший в Подмосковье фитнес-клуб располагается на 11 тысячах квадратных метров. На его территории располагаются восемь бассейнов, два из которых работают на открытом воздухе круглогодично.
«Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области мы смогли на месте заброшенного объекта построить современный комплекс, который будет служить людям много лет», — отметил генеральный директор «Территории фитнеса» Александр Колмыков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.