Крупнейший фитнес-клуб в Подмосковье открыли в Реутове

Торжественное открытие спортивного комплекса на улице Строителей прошло в День России в Реутове. В мероприятии принял участие глава городского округа Филипп Науменко.

В январе этого года в комплексе был запущен муниципальный универсальный спортивный зал.

«Это хороший пример взаимодействия власти и бизнеса, которое решает важные социальные задачи: создает рабочие места и современные условия для занятий физкультурой и спортом», — написал в своем ТГ-канале глава Реутова Филипп Науменко.

Крупнейший в Подмосковье фитнес-клуб располагается на 11 тысячах квадратных метров. На его территории располагаются восемь бассейнов, два из которых работают на открытом воздухе круглогодично.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области мы смогли на месте заброшенного объекта построить современный комплекс, который будет служить людям много лет», — отметил генеральный директор «Территории фитнеса» Александр Колмыков.