Круговой веломаршрут и новые переходные дорожки появятся в парке Мира в Мытищах

Третий этап благоустройства парка Мира обсудили в Мытищах. На встрече озвучили основные задачи, которые сейчас стоят перед специалистами.

В обсуждении участие приняли представители администрации округа, муниципальные депутаты, члены Общественной палаты, комиссии по формированию современной комфортной городской среды, паркового совета, Совета ветеранов и инициативные жители.

«Была проделана большая работа по исследованию существующего положения. Мы проанализировали, что уже сделано в парке, как это функционирует сейчас, какие элементы требуют обновления. Также были определены границы территории с учетом предыдущих этапов благоустройства», — отметил архитектор Кирилл Теслер.

Далее в парке планируют сформировать новую сеть пешеходных дорожек, обновить имеющиеся элементы благоустройства, создать арт-объект в честь Екатерининского водопровода, организовать круговой веломаршрут, а также обустроить смотровую площадку возле ротонды.

При составлении плана учитывали пожелания жителей Мытищ.