Круговое движение организовали на перекрестке в поселке Красково
Специалисты «Мосавтодора» обустроили круговой перекресток в поселке Красково. Это повысит безопасность движения на пересечении улиц Карла Маркса и Красковского.
Как рассказали в региональном Минтрансе, круговое движение организовали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Там расширили проезжую часть и переразметили перекресток. Специалисты перенесли три автобусные остановки, а также светофоры, обустроили новые тротуары, знаки и ограждения.
В министерстве напомнили, что круговой перекресток оптимизирует движение транспорта и снизит количество опасных мест.
Ранее в этом месте водители часто совершали опасные маневры, разворачиваясь через четыре полосы.