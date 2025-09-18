Круговое движение организовали на перекрестке в поселке Красково

Фото: Фото: администрация г. о. Люберцы / Минтранс Московской области

Специалисты «Мосавтодора» обустроили круговой перекресток в поселке Красково. Это повысит безопасность движения на пересечении улиц Карла Маркса и Красковского.

Как рассказали в региональном Минтрансе, круговое движение организовали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Там расширили проезжую часть и переразметили перекресток. Специалисты перенесли три автобусные остановки, а также светофоры, обустроили новые тротуары, знаки и ограждения.

В министерстве напомнили, что круговой перекресток оптимизирует движение транспорта и снизит количество опасных мест.

Ранее в этом месте водители часто совершали опасные маневры, разворачиваясь через четыре полосы.