Круглый стол по вопросу улучшения транспортной доступности прошел в Мытищах

Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В городском округе Мытищи продолжается регулярный мониторинг работы общественного транспорта. За последний месяц количество жалоб от жителей увеличилось, что связано с непогодой, из-за которой автобусы часто задерживались или сходили с маршрутов.

Наибольшее число обращений касалось работы перевозчика «Автолайн-Мытищи», в частности маршрутов № 279, 412к, 578к, 1294к. По фактам невыполнения обязательств и нехватки подвижного состава будут направлены обращения в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (МТДИ).

Особое внимание на совещании 4 февраля уделили проблемам сельских территорий:

Поселок Поведники — отмечается нехватка транспорта на маршрутах № 273 и № 279.

Микрорайон Пироговский — запланирован мониторинг работы маршрута № 581.

ЖК «Императорские Мытищи» — усилен контроль за очисткой проезжей части, прорабатывается вопрос организации отстойно-разворотной площадки для автобусов, проводится эвакуация неправильно припаркованных автомобилей.

ЖК «Датский квартал» — перевозчик проведет мониторинг пассажиропотока для корректировки расписания маршрута № 1292к в утренние часы пик.

Село Марфино и деревня Сухарево — «Мострансавто» рассмотрит возможность увеличения количества автобусов на маршрутах № 31 и № 37.

ЖК «Пироговская Ривьера» — будет проведен дополнительный мониторинг соблюдения расписания на маршрутах № 23, 26, 438.

Также от жителей поступили вопросы по организации маршрутов:

В ЖК «Новое Медведково» жители просят добавить маршруты до поликлиники № 3.

На маршруте № 2 требуется корректировка расписания с добавлением рейсов в утренние часы пик.

Как отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, следующий круглый стол по транспорту состоится в марте. На него будут приглашены жители проблемных территорий и старосты, чтобы обсудить выполнение принятых решений и определить дальнейшие шаги по улучшению работы общественного транспорта.