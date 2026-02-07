Круглый стол по вопросу улучшения транспортной доступности прошел в Мытищах

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В городском округе Мытищи продолжается регулярный мониторинг работы общественного транспорта. За последний месяц количество жалоб от жителей увеличилось, что связано с непогодой, из-за которой автобусы часто задерживались или сходили с маршрутов.

Наибольшее число обращений касалось работы перевозчика «Автолайн-Мытищи», в частности маршрутов № 279, 412к, 578к, 1294к. По фактам невыполнения обязательств и нехватки подвижного состава будут направлены обращения в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (МТДИ).

Особое внимание на совещании 4 февраля уделили проблемам сельских территорий:

Также от жителей поступили вопросы по организации маршрутов:

Как отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, следующий круглый стол по транспорту состоится в марте. На него будут приглашены жители проблемных территорий и старосты, чтобы обсудить выполнение принятых решений и определить дальнейшие шаги по улучшению работы общественного транспорта.

