Круглый стол по развитию производств прошел в Ступине

Круглый стол «Развитие производственного потенциала — новые рабочие места и налоги» прошел на площадке ОЭЗ «Ступино Квадрат». В обсуждении приняли участие представители власти, бизнеса и промышленности из Ступина, Чехова, Серпухова, Бронниц и Раменского.

Участники встречи обсудили развитие промышленности в Подмосковье, создание новых рабочих мест и поддержку предприятий. Основное внимание уделили вопросам импортозамещения, повышению производительности труда, внедрению современных систем управления и снижению административной нагрузки на бизнес.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. Он отметил, что округ сохраняет лидирующие позиции по объемам промышленного производства в Московской области.

«С 2000 года городской округ Ступино занимает первое место в регионе по объемам промышленного производства. По итогам прошлого года объем товаров, работ и услуг вырос на один процент и составил 409,5 миллиарда рублей», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа также сообщил, что за прошлый год в муниципалитете создали почти две тысячи новых рабочих мест. По его словам, поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет достигли 7,3 миллиарда рублей, что на 10 процентов выше показателей предыдущего года.