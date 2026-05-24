Круглый стол по развитию производств прошел в Ступине
Круглый стол «Развитие производственного потенциала — новые рабочие места и налоги» прошел на площадке ОЭЗ «Ступино Квадрат». В обсуждении приняли участие представители власти, бизнеса и промышленности из Ступина, Чехова, Серпухова, Бронниц и Раменского.
Участники встречи обсудили развитие промышленности в Подмосковье, создание новых рабочих мест и поддержку предприятий. Основное внимание уделили вопросам импортозамещения, повышению производительности труда, внедрению современных систем управления и снижению административной нагрузки на бизнес.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. Он отметил, что округ сохраняет лидирующие позиции по объемам промышленного производства в Московской области.
«С 2000 года городской округ Ступино занимает первое место в регионе по объемам промышленного производства. По итогам прошлого года объем товаров, работ и услуг вырос на один процент и составил 409,5 миллиарда рублей», — сказал Сергей Мужальских.
Глава округа также сообщил, что за прошлый год в муниципалитете создали почти две тысячи новых рабочих мест. По его словам, поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет достигли 7,3 миллиарда рублей, что на 10 процентов выше показателей предыдущего года.
Депутат Московской областной Думы Андрей Голубев подчеркнул важность прямого общения между представителями власти и промышленного сектора. Участники встречи обменялись опытом и обсудили меры, которые помогут предприятиям адаптироваться к новым экономическим условиям.
Отдельное внимание уделили развитию особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Управляющий ОЭЗ Алексей Кузовлев рассказал, что сейчас статус резидента имеют более 20 компаний. На площадке реализуют проекты в сфере пищевой промышленности, химического производства, упаковки и высокотехнологичных направлений. О внедрении современных решений на производстве рассказал директор по логистике АО «Ступинский химический завод» Алексей Конаков.
«С прошлого года завод активно занимается автоматизацией бизнес-процессов. Сейчас внедряются системы прогнозирования продаж и управления цепочкой поставок. Это позволяет быстрее реагировать на изменения рынка и повышать эффективность производства», — отметил Алексей Конаков.
По итогам обсуждения участники подготовили предложения для нового этапа Народной программы партии «Единая Россия». Они касаются поддержки промышленных предприятий, развития инфраструктуры, подготовки специалистов и привлечения инвестиций в экономику Подмосковья.