Круглый стол по развитию экономики провели в Дмитрове

Встреча, посвященная вопросам экономики замкнутого цикла в кластере «Шины», состоялась 8 июля. Участие в ней приняли депутаты Московской областной Думы, представители региональных министерств и руководство предприятий-переработчиков.

Поводом стал успешный опыт Дмитровского завода резинотехнических изделий, который демонстрирует замкнутый цикл: от сбора изношенных покрышек до производства резиновой крошки.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что еще несколько лет назад проблема свалок покрышек стояла остро, но появление производства и рост экологической культуры жителей изменили ситуацию.

Председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин подчеркнул, что экономика замкнутого цикла — это не только экология, но и стратегическая задача для региона.

Участники обсудили барьеры: дисбаланс ставок утилизационного сбора и конкуренцию с импортерами крошки. По итогам выработали предложения по совершенствованию технологий и расширению мер поддержки.

В сентябре на площадке Московской областной Думы представят «дорожную карту» развития отрасли. Это станет важным шагом к формированию индустрии переработки в Подмосковье.