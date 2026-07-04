Круглый стол по молодежной политике провели в усадьбе Горенки в Балашихе

В усадьбе Горенки в Балашихе прошел круглый стол «Единство молодежи — путь к успеху и победам». Участники обсудили, как актуальные идеи превращаются в реальные изменения, и наметили вектор работы на ближайшее время.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что прозвучало много интересных инициатив.

«Молодая семья, ребята из академии Петра Великого, курсант со своей супругой в усадьбе предложили регулярно проводить балы, где ребята могли бы знакомиться, в том числе создавать семьи. Мне кажется, хорошая добрая инициатива», — сказал Сергей Юров.

Преподаватель английского языка школы № 5 Ульяна Борецкая предложила выделять муниципальные гранты для лучших молодых специалистов по итогам года.

«В нашем городе выстроена целая система сопровождения, особое место в которой занимает конкурс „Педагогический олимп“. Это важное общественное признание, однако признание — лишь одна сторона поддержки. Необходимо дать возможность действовать молодым педагогам. В связи с этим мы просили рассмотреть возможность учреждения муниципальных грантов для молодых педагогов», — рассказала Ульяна Борецкая.

Особое внимание уделили волонтерам. Активистка Виктория Зуева предложила установить дополнительную финансовую меру поддержки для добровольцев.

Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексей Егоров выступил с инициативой организовать на площадке бывшего центра творческого развития «Истоки» современное пространство, где ребята смогут учиться, развиваться и проводить время с пользой.

«Все у нас общественные организации разбросаны по территории, у нас город очень большой, все разбросаны. А это было бы одно место, какое-то современное, чтобы мы все работали под одним крылом, под одним началом», — предложил Алексей Егоров.

Все озвученные идеи получили одобрение на круглом столе. Меры поддержки молодежи продолжат совершенствовать, активисты смогут и дальше вносить свои предложения по развитию округа.