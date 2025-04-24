Круглый стол на тему подвигов советского народа в годы войны прошел в Мытищах

Члены ветеранской организации «Летное поле» вместе с представителем Общественной палаты Мытищ, ветеранами и участниками трудового фронта провели круглый стол на тему «Подвиги советского народа в победе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Сохранение исторической памяти в Мытищах обсудили на данном мероприятие.

Участники встречи обсудили корни патриотизма советского народа в годы Великой Отечественной войны и то, как в это время укреплялось чувство любви к Родине. Председатель первичной ветеранской организации «Летное поле» Нина Соколова отметила, что патриотизм — это не просто эмоция, а результат многолетнего воспитания.

«Советский человек понимал, за что он сражается и что защищает», — добавила она.

Тему патриотического воспитания молодежи также затронули на совещании. Выступающие подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи знаний о подвигах советского народа новым поколениям. Только через глубокое понимание истории своей страны возможно формирование истинного патриотизма и гражданской ответственности.